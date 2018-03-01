中市府爭得前瞻補助 設置平價產業園區並強化工業區公設

太平產業園區開發意象圖。（記者張菁雅翻攝）

2018-03-01 18:07

〔記者張菁雅／台中報導〕為促進產業發展，台中市政府針對推動平價產業園區、強化工業區公共設施，向中央爭取前瞻基礎建設計畫經費，共提出7案，獲經濟部工業局審定全數通過，核定補助經費達11億7902萬元。

經發局表示，市府在「設置平價產業園區補助方案」補助款項中，共提報4案，包含太平產業園區第二聯外道路拓寬、潭子聚興產業園區北側聯外道路拓寬、神岡豐洲科技工業園區二期堤南路部分路段拓寬等工程，聯外道路拓寬完成後，可活絡並改善園區周邊交通環境。

另外，大里夏田產業園區前期申請規劃設置費用也符合經濟部工業局認可，獲得中央補助最高上限，為總經費50％，共計2億8732萬元，將可降低園區開發成本，進而減少廠商進駐時的土地取得成本，達到平價園區的宗旨。

而在「強化地方工業區公共設施補助方案」中，市府共提報3案，獲補助8億9170萬元。其中包括后里都市計畫工業區東北側計畫道路興闢，規劃長度830公尺，完成後可提供臨路產業用地約11.58公頃；台中港特定區關連工業區三期計畫道路興闢，規劃長度約1萬3060公尺，可改善當地道路不足問題、活化土地，吸引產業進駐。

此外，精密機械科技創新園區二期西側、面積1.65公頃土地，將規劃興建地上6層、地下1層的標準廠房，完成後可提供39個廠房，預計採租售並行方式，提供工業生產及試驗使用。