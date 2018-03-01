呂秀蓮爆料 阿扁被拒訪美是因「中國會不高興」

2018-03-01 16:09

〔記者蘇芳禾／台北報導〕美國參議院28日通過「台灣旅行法」，前副總統呂秀蓮今天回應，這是遲來的正義。她還進一步爆料說，2000年總統大選，阿扁剛當選，向AIT台北處長薄瑞光（Raymond Burghardt）表達希望帶太太去夏威夷走走的意願，不料卻遭到薄瑞光當面說，「總統先生，從今天（就職）開始你們可能很難到美國來」，因為中國會不高興。

美國參議院通過具約束力的「台灣旅行法」，僅等總統川普簽署後即生效。該法取消國務院先前限制台灣總統、副總統、國防部長、外長訪問美國華府的限制；也要求美政府評估讓美國軍艦訪問台灣港口。

對此，呂秀蓮表示，這是遲來的正義，她當然希望川普總統簽署。呂說，「過去台灣受盡委屈，我們當然要表示歡迎」。

由於之前中國鷹派官媒「環球日報」曾揚言，美國軍艦訪問台灣之際，將是中國武力統一台灣之時。呂秀蓮認為，如果連這個合情合理、遲來正義，北京還要對台動武，就是考驗台灣2300萬人民的意志與決心。

呂秀蓮氣憤的說，連阿拉法特（巴勒斯坦解放組織前主席）都可以進入白宮，為什麼台灣的領導人不能到白宮訪問，這是長期的羞辱。

呂秀蓮進一步爆料說，2000年3月18日陳水扁、呂秀蓮當選正副總統，隔一天上午，他們在競選總部接見各國使節團，陳水扁當時向美國在台協會台北辦事處長薄瑞光（Raymond Burghardt）和楊甦棣（Stephen Young）說，「剛選完總統很辛苦，我可否帶我太太去夏威夷度假？」

結果薄瑞光回應，「從今天開始，你們都很難正式到美國去」。呂秀蓮問「為什麼？」薄瑞光則回說，「你也知道，中國會不高興」。

呂秀蓮表示，她當場就生氣對美國代表們說，「你們美國凡事都要討好中國嗎？」她被國民黨判刑失去自由12年，這是另一種方式的牢籠。