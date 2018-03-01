南市綠營初選殺到見骨 藍營：看得膽戰心驚

2018-03-01 16:05

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，抹黑、攻擊一再上演，國民黨南市議會黨團今天呼籲黨內「他黨拚初選，藍軍免喊燒」。國民黨市議員蔡育輝說，看民進黨市長初選，「看得膽戰心驚！」

南市議會國民黨團今天公開呼籲藍軍支持者，「他黨拚初選、藍軍免喊燒」，書記長盧崑福表示，民進黨全面執政後，搞的天怒人怨，民進黨初選是民進黨自家事，藍軍現在應做的是，凝聚共識，全力支持國民黨自己推出的市長候選人，展現藍軍團結的力量。

市議員洪玉鳳指出，民進黨市長初選候選人們赤裸的相互批判，讓市民看清了候選人的本質和真面目，發現這些人品操和能力都不是市民所期待的，請支持者不要參與民進黨初選民調。

蔡育輝則表示，「看民進黨市長初選，看得膽戰心驚！」有候選人周遭人士不斷對外放話，好像已經完成議長、立委和一些職位的分配，還沒選就讓人看到民進黨的政治分贓，真是不可思議。再者，民進黨初選候選人花這麼多錢，是否賣給財團了，未來當選會往財團靠攏，如此一來，市民的權利和利益還有人重視嗎？

市議員王家貞、 李中岑、林美燕等人說，民進黨在拚初選，互相踢爆的負面消息不斷，希望市民一定要睜大眼睛看清楚，國民黨未來會力拚翻轉與市民一起贏回台南！