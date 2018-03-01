邀請各國議員來台論壇 呂秀蓮轟這個高層放鴿子

2018-03-01 15:56

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前副總統呂秀蓮將於3月3日、4日在圓山飯店舉行第一屆「東亞和平論壇」，今天舉辦宣傳記者會，韓國、日本、菲律賓都有國會議員來參加，不過她也忍不住抱怨國安會秘書長李大維，去年答應協助，沒想到過一個年「卻給我放鴿子」，所以她要在3月3日舉辦募款餐會，募款所得會用來舉辦這次活動。

呂秀蓮上午舉行「東亞和平論壇」（East Asia Peace Forum） 會前記者會，前國安會副秘書長張旭成、國家展望文教基金會董事長施正鋒、淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢皆出席。

呂秀蓮說，這次論壇韓國方面很慎重，來了13位議員；日本國會有一名議員、3名戰略專家參與；菲律賓則來了3位國會議員，美國方面也有幾位戰略專家，也邀請了前南非駐泰國大使主持其中一場議程。行政院長賴清德將會來進行開幕致詞，總統蔡英文也將於5日在總統府接待外賓，這些外賓也會參觀台灣的元宵節活動。

呂秀蓮說，前外交部長李大維（現為國安會秘書長），去年率然答應協助，過完年後卻完全放鴿子，原因為何還有待查證，但她們仍然決定照辦。

呂秀蓮表示，中國用31項惠台措施來柔性統一中華民國，這31項優惠，是在製造新的台灣中國人，她把這些人取名為「新台中人」，很多人急於享受這樣的優惠，而被磁吸過去，慢慢讓這群人堅定擁護一個中國，這招比武嚇更厲害。

她也認為，日前「喜樂島聯盟」籌組政團，將於2018舉辦獨立公投，還有人想要修公投法，讓公投可以適用變更領土，但是憲法位階較高，因此她認為，只有修法是行不通的，應修中華民國「憲法」。

基於此，呂秀蓮表示，她希望推動台灣和平中立，也邀請左鄰右舍國家的議員來台灣，談中美兩強爭鬥時，我們身為鄰近國家，如何締造和平。也向他們說明為何台灣要選擇和平中立的路。