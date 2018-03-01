台南市長淪「金西瓜戰爭」？基進黨籲公布競選經費

2018-03-01 15:28

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長初選進入倒數階段，基進黨3位市議員候選人今日召開記者會，列舉初選期間內的各項開支，要求民進黨市長參選人們應公布初選花費經費，並希望民眾不要支持競選經費最高以及不願公布的候選人。

基進黨表示，台南的政治氛圍讓民進黨人普遍有初選過關等於當選的想法，因此各候選人紛紛把初選當大選來打，看板、文宣鋪天蓋地，根據訪價統計，造勢場合、設立後援會、廣告看板，以及文宣品支出等大型支出項目動輒數百萬，一場初選很有可能花費上億元，這些支出早已超過16年來各立委的政治獻金收入，讓人不禁懷疑這些錢從哪裡來？

大北門區議員參選人蘇鈺雯痛批，光是市長初選就要花費上億元、議員也要數百萬元，更別提之後的大選，這種天文數字對於有心參政卻沒有背景的年輕人來說根本無法達成。

南區安平區議員參選人陳嘉伶則說，目前選罷法對於初選並沒有完整的規範，例如競選經費上限、政治獻金上限、以及申報競選經費明細都在選罷法的規範之外，但即使法律沒有規範，基於廉潔自律的原則，這些未來極有可能角逐大位的民進黨市長參選人，應該完整公布競選經費的來源去向，以供人民檢視。

東區市議員參選人李宗霖強調，之前學運領袖林飛帆曾說台南市長擺顆西瓜都會上，現在看來不但是西瓜，還是一顆鑲金的西瓜，他們要求應主動公布初選競選經費，也希望台南民眾不要支持花最多錢以及不願意公布競選經費的候選人。