禁美豬再遭美點名 北協新主委林良蓉：不能自我封閉

2018-03-01 14:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）最新年度貿易政策報告再次點名台灣應解禁豬肉及牛肉產品。長期參與世貿組織談判的北美事務協調委員會新主委林良蓉今天表示，台灣是經貿導向國家，不能自我封閉，與其他貿易夥伴多多往來，才能使台灣的經濟穩定成長、發展。

原國安會諮委林良蓉轉任北協主委，林今天出席北協主委交接典禮，在行政院政委羅秉成監交下，正式接手北協主委一職。美國國會參眾兩院甫通過鼓勵美台官員交流的「台灣旅行法」，羅秉成說，台美關係處於三十年來最好時刻，傳遞印信的代理主委、外交部次長章文樑則說，以林的國際經貿與法規長才，相信能在新職發揮所長，強化台美關係。

由於USTR最新報告中再次提及台灣對美豬與美牛的禁制規定，並表示嚴正關切，林良蓉受訪時說，台灣是經貿導向國家，不能封閉做自己的事情，一定要與美國和其他貿易夥伴多多往來，才能穩定台灣經濟成長與發展。未來針對相關問題，所有相關單位將通力合作，做出對台灣加入世界貿易體系最有利的作為，政府也會預先準備，以減低產業可能面臨的衝擊。

另針對美國國會通過「台灣旅行法」，今年美國在台協會（AIT）新址將落成，台灣可望能夠邀請美國現任官員訪問台灣。對此，林良蓉說，美國是我方非常重要的國際夥伴，雙方交流、溝通、對彼此了解，也有共享相同的理念價值，相信創造國家幸福和美好是共同努力的方向，當然希望能與美國有更密切、更高層的直接聯繫，創造更好的夥伴關係。

林良蓉曾任經濟部經貿談判代表辦公室法律顧問，代表國家出席WTO爭端解決、反傾銷、智慧財產權等議題談判，並曾主辦台灣與美、日在WTO聯合控告歐盟對資訊科技產品課稅案（EC-IT Products），獲得勝訴；也是第一位獲得法務部挑選派駐經貿談判代表辦公室檢察官，與唯一獲選為WTO法律諮詢中心律師的台灣律師。

北協是美國在台協會（AIT）的對口單位，前任主委是國安會諮委陶儀芬，代理主委是章文樑。