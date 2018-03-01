不解凍中山獎學金遭批 黨產會回嗆：國產怎能當黨員福利發

2018-03-01 13:52

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前總統馬英九今日與立法院國民黨團三長召開「聲援103年度中山獎學金解凍」記者會痛批，黨產會不同意解凍國民黨的中山獎學金，「不做功德，而是敗德」，令人感到錯愕且不寒而慄；對此，黨產會反擊回嗆，國民黨要培養青運組織，應自行使用合法收入支應。

國民黨去年10月函文黨產會，申請解凍1690萬元欲支付中山獎學金，但黨產會在美國CIA歷史檔案中發現，國民黨在戒嚴時代曾交辦海外職業學生特殊工作，一些領有中山獎學金的中山學人，肩負黨的特殊情搜任務，決議保留不予動支。

針對曾任中山學人的前總統馬英九，今日大動作批評黨產會「敗德」，黨產會發言人施錦芳強調，國民黨若認為發中山獎學金是黨的重要工作，那國民黨應以政黨補助款、黨費或政治獻金等「合法收入」去發放，而非向黨產會申請動用不當黨產。

施錦芳表示，中山獎學金只限於國民黨籍人士申請，為國民黨培養黨的青運人才管道，今年一月中選會已給國民黨一億元多政黨補助款，國民黨若認為很重要，可以直接用合法收入發放，「國民黨不是沒有錢！」

施錦芳指出，國民黨不當取得財產已被凍結，並命移轉國有，雖然還有相關法律訴訟，但目前處分效力為國有財產，國產怎能被拿去當成黨員福利發放，黨產會也掌握國民黨現有合法收入中，是可支付1600萬元中山獎學金的發放。