長照支付調升 照服員收入反減

衛生福利部常務次長薛瑞元（左）解釋，新制就是要解決同工不同酬的問題，提升照服品質。（資料照）

2018-03-01 13:51

〔記者曾韋禎／台北報導〕衛福部已於今年實施長照支付新制，但因給付項目過於繁瑣、原本的交通加給又併入計算，在與機構分帳後，照服員可能只實領4成，收入反而減少。衛福部次長薛瑞元表示，將立即發文地方政府進行薪資調查。

衛福部今年起推動長照支付新制上路，以3.2萬元作為基本薪資，並因應特殊病人、特殊服務時間等，給予不同的加給。

不過民進黨立委邱議瑩接獲第一線的照服員陳情指出，新制實施後，多了各種繁瑣的給付標準，而砍除原有的交通、專長、證照等津貼，照服員按件計酬的服務項目雖然有增加，但還要與機構分帳，最後的收入反而減少。她舉例，有位照服員去年的薪資還有3.5萬元，今年反而只剩3.1萬元。

她因此在今早邀集王榮璋、蘇巧慧、張宏陸、吳玉琴等立委，與相關單位召開協調會。

張宏陸說，新制有142項給付標準，實在太複雜。大多數的照服員與家屬間其實沒有計較這麼多，可否簡單一點。

吳玉琴指出，原本每月服務逾130小時就有的5千元交通津貼，現在納入支付單位後，就很難去核算；按件計酬的服務項目還要與機構拆帳，這會破壞勞雇關係，有時並非機構要苛扣，而是他們也搞不清楚。

王榮璋提醒，目前還是只在非營利機構試辦新制，未來若開放營利事業進入，多了盈餘的問題，會更複雜。

薛瑞元解釋，新制就是要解決同工不同酬的問題，提升照服品質；以往只算時數的方式並不公平，大家會選簡單的做。所以希望能予擴大，吸引更多人投入。他強調，機構抽成是不對的，會立即發文地方政府，就照服員的薪資進行調查，若真的照服員的薪資沒有因支付增加而提升，衛福部就會介入。

他表示，確實有的機構還用舊的標準給薪，存在觀望心態；衛福部也會加速審查，現在已經給地方2成的暫付款，希望能在4月給到5成。

邱議瑩表示，全時工作的照服員必須保障3.2萬元的底薪，只要針對身障、重度服務的部分給予加給，就能避免同工不同酬的問題。把服務項目算到這麼細，洗澡就只是洗澡，洗頭、聊天要另外算，這不人道也不實際。