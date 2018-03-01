軍人月退地板傳不下修 台聯痛批離譜

2018-03-01 13:30

〔記者鄭鴻達／台北報導〕總統府年金改革委員會副召集人林萬億傳聞將以軍人月退地板調高到3萬8990元的版本，爭取民進黨立委支持。對此，台灣團結聯盟痛批「離譜」，並表示年金改革如此獨厚軍人、將官，有違年改精神，不改也罷。

台聯黨主席劉一德指出，據悉軍人年金樓地板將為3萬8990元，而服役滿20年起支俸率為50％，每多一年增加俸率，中將以下為2.5％，上將為2％，無天花板；換算之，服務滿30年的將官起支俸率將高達75％，40年的將官甚至高達100％。

劉一德痛批，此版本形同未改，如此離譜，有違年改精神，不改也罷。他說，職業不分貴賤，一旦退休後，軍公教勞基本生活所需一致，如今年金樓地板、所得替代率大幅提高，甚至連天花板都沒了，此違背民進黨標榜的公平正義。

台聯前立委賴振昌表示，唯有軍國主義的國家或極權國家，基於窮兵黷武以及槍桿子出政權的思維，才會以特殊待遇攏絡軍人。他質疑，是否是反年改團體「八百壯士」讓民進黨聞風喪膽，只好展開欺騙人民的假改革。

台聯前立委周倪安強調，去年公教年改刀刀見骨，但卻為政務官年改留下後門條款，如今軍人年改方案又獨厚軍人、為將官開前門，如何讓勞工及公教人員心服？此版本恐已完全違背年改的目的與宗旨，盼民進黨政府三思。