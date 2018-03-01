布達新任空軍司令 總統：建立下一世代的空軍戰力

2018-03-01 13:08

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午主持「國軍重要高階幹部晉任布達授階典禮」時強調，面對國家安全的威脅，空軍責無旁貸，務必嚴密監控敵情。同時總統也期勉空軍在新任空軍司令張哲平的帶領下，前瞻思考如何確保未來的空防，並配合國防自主的原則，建立下一世代的空軍戰力。

總統致詞時表示，今天是中華民國空軍的大日子，過去在馮世寬前部長和沈一鳴前司令的努力下，縱使面對中共日益強烈的軍事挑釁，但空軍弟兄姐妹捍衛領空的決心跟能力，獲得民眾的信賴，使得社會穩定不受動搖，國家的發展持續向前。

總統指出，張哲平將軍接任空軍司令，接下來，將在既有的基礎上，為國家、國軍及空軍，擔負起重責大任。總統說，張哲平司令是空軍官校71年班畢業，有完整的歷練，是國家培育出來非常重要的國軍領導人才。她除了恭喜張司令，也要交付兩個任務。第一，從去年開始，共軍軍機密集地在台灣周邊活動，嚴重影響區域間的和平穩定。面對國家安全的威脅，空軍責無旁貸，務必嚴密監控敵情，保持警戒。

至於第二個任務，總統指出，空防是「重層嚇阻」的第一道防線，喪失空防，國家安全將陷入危機。張司令除了要帶領空軍確保現今的空防，更要前瞻思考如何確保未來的空防，並配合國防自主的原則，建立下一世代的空軍戰力。

總統強調，「堅定步伐，踏實前進」，政府一定會全力支持國軍，一起建構新一代的國軍戰力，確保臺澎金馬的防衛安全。