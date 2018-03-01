慈湖潑漆案 桃園國民黨議員批：犯大忌限三日破案

2018-03-01 12:57

［記者謝武雄／桃園報導］針對「青年獨派」團體昨天進入慈湖陵寢潑漆事件，桃園市議會國民黨團多位議員今天召開記者會，強調地方要觀光、不要政治鬥爭，批評該團體作為已經造成族群分裂，況且人死為大，在靈柩潑漆是最大忌諱，要求市府警察局三日內破案。

桃園地檢署襄閱主任檢察官王以文則表示，目前「青年獨派」團體涉嫌違反「公然侮辱公眾紀念場所」、「毀損」等罪嫌，但該團體潑漆後就離開，並非現行犯，目前警方已經掌握身分，但只能按照刑案偵辦程序通知該團體人員到案說明，除非該團體自願到案說明。

記者會在黨團辦公室舉行，國民黨籍議員楊朝偉、魯明哲、劉茂群、舒翠玲、陳美梅、徐玉樹、黃敬平、李家興都到場；楊朝偉說，他是在地議員，對於大溪人來說，要的是觀光，不是政治對立，事發後，慈湖兩蔣園區已經沒有觀光客，商家叫苦連天，這不是大溪人所要的。以往只是銅像潑漆，如今是針對靈柩，這是犯了國人的大忌。

劉茂群、陳美梅也分別以外省、本省人身分說明，無論是外省人、本省人，都很尊重往生者，以往只是對銅像潑漆，如今直接對棺材潑漆，這是犯了國人最大忌諱，畢竟人死為大，劉茂群說，事發後很多眷村的伯伯都在哭，這是很不好的事情。

魯明哲則拿出自己父親魯鳳三與前總統蔣中正合照，他說，他父親在八二三炮戰時擔任砲兵營長，對中國射出第一發砲彈，蔣中正視察時特別接見，父親已經於四年前過世，拿出這張照片，就是希望生活在這塊土地民眾能夠飲水思源，若不是這些老兵拚命保衛台灣，台灣早就淪陷，也希望給他們多一些尊重；舒翠玲也認為，不同族群應該要尊重彼此成長背景，多一些包容、和解，才能讓台灣往前走。

詹江村則認為，慈湖陵寢是桃園的公共資產，「青年獨派」破壞桃園歷史人物，市府要硬起來；黃敬平也認為國防部在整個事件發生時缺乏敏感度，又沒有標準作業程序，難怪束手無策，建議未來在重要的節日，警方要加強警力協勤；最後黨團也達成決議，要求警方三日內破案。