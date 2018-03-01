延誤繆德生送醫？ 盧朝財哽咽：不知有人受傷

2018-03-01 12:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕退役上校繆德生在反年改抗爭中攀爬建物不慎摔成重傷。警方昨公布現場蒐證影像，「全民拔菜總部」總指揮盧朝財因此被指延誤救護車進入救治。盧哽咽受訪稱繆是他的戰友，且強調他當時在「拔菜戰車」上，根本不知道裡面有人受傷。

繆德生前天闖入立法院後，不慎摔傷命危。外界先質疑警方延誤將繆送醫，但警方公布立法院青島東路側出口現場的蒐證影像與處理時程。而盧朝財當時站在該處的宣傳車「拔菜戰車」上指揮抗爭群眾，進而被質疑是延誤就醫的主因。

盧朝財受訪哽咽表示，他最好的戰友繆上校生命垂危，兩人並肩作戰已久，為此他不知哭了幾次。他強調，繆為國家做出如此犧牲，他因此案件被警方傳喚，他也不想做任何澄清，他被動支援這個運動，無怨無悔。

記者提問，在「拔菜戰車」上時是否得知繆德生受傷。他強調，他當時根本不知道裡面有人受傷，救護車來了裡面（警方）又不開門，明明有其他沒被戰車擋住的門，警方偏要從他這側進去，且他在站在戰車上面，如何開車。

當時在抗爭現場的前新黨立委錢達，稍早澄清指出，當時他們第一批人翻入立法院後，便破窗進入議場，繆德生攀爬外牆摔下後，救護車到現場，他保證青島東路一側的群眾看不到繆摔落之處，不知道情況多嚴重。

錢達說，盧朝財站在戰車上，一旁擠滿人潮，且駕駛座沒人，該如何排除群眾。他說，當時警方擔心群眾衝入而不准開門，盧絕對無不配合，只是一時搞不清楚狀況，搞清楚狀況後，就下來把群眾排除，讓出車道。