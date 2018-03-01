反對核二重啟二號機 黃國昌：不要拿台灣人生命開玩笑

2018-03-01 12:52

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委黃國昌今表示，核一核二廠廠址不僅面臨地震海嘯威脅，現在還有活火山噴發的可能，呼籲各政黨不要用政治方式討論此議題，否則就是「拿台灣人生命開玩笑」；黃國昌說，作為一個選區立委，絕對反對重啟核二廠二號機，呼籲行政院不要再繼續硬幹，否則做決定的人一定要付出相當代價。

時代力量立委黃國昌今與電力改革日台研究會、台大地質系教授陳文山、核工博士賀立維等人共同召開記者會。

黃國昌表示，露天高階核廢料儲存是超越黨派的問題，應透過公正組織團體，在一定標準下進行討論；黃國昌認為，前行政院長林全上台後，雖一度釋出善意，表明核廢料儲存問題會與當地居民充分討論，但至今立法相關工作仍處於停滯狀態，要求行政機關應積極面對。

黃國昌強調，過去的錯誤決定將核一核二廠蓋在這麼危險的地帶上，金山萬里附近只有一條主要道路，一旦發生核災，當地居民完全無法順利疏散，行政單位應立即開啟疏散道路的興建問題。

出席記者會的台大地質系教授陳文山表示，去年的學術研究發現，大屯山底下有岩漿，科學界因而傾向認定大屯山是一座活火山；陳文山說，火山爆發前附近溫泉會增加、地表也會隆起，按現況來看，大屯山「近期沒有噴發跡象」，但核一核二廠最初選址時，是否有考慮到當地地形的威脅性，未來有關單位還須多加研究。