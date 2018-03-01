民進黨台中市參選人組「五力新世代」 議會拚過半

2018-03-01 13:00

〔記者歐素美／台中報導〕「五力新世代，市民新力量，有力新世代，議會拚過半」！民進黨台中市議員參選人施志昌（第1選區，大甲、大安、外埔）、林義偉（第5選市，潭子、大雅、神岡）、林祈烽（第6選區，西屯）、黃守達（第10選區，中西區）、林德宇（第13選區，大里、霧峰）今天召開聯合記者會，共組五力新世代，期待將年輕世代的執行力、創造力、活力、骨力、魄力等五力（台語諧音「有力」）帶進市議會，議會拚過半，讓市長林佳龍執政更「五力」。

林義偉曾任立法院副院長蔡其昌、台中市議員謝志忠辦公室主任，基層服務長達10年，他表示，民進黨在2016有一批幕僚世代，從基層一路打拚，現在順利在國會擔任國會議員的工作，他們這批新的幕僚世代也期待有機會將創新、活力，年輕人的特質帶進市議會，讓監督更有力量，也讓執政更有力量。

施志昌從大學時代開始擔任蔡其昌青年軍，參與政治、深耕在地10年，他說，7年級生出生在好命的時代，現在卻面臨不敢結婚生子、就業環境、經濟不佳等困境挑戰，其從政理念就是要替年輕人、老人、弱勢、農民及孩子等出聲。

黃守達則強調「黃國書唯一接棒，黃守達使命必達」。黃守達為台大法學碩士，曾任民進黨中央黨部青年部主任及參與太陽花學運，從小在台中市中西區長大，參選希望將法律專業回饋給中西區、回饋給台中，延續黃國書長期耕耘的成果及服務，期待透過年輕人的活力、創新力、執行力讓中西區、舊城區更好，議會拚過半，使命必達。

林祈烽在立委張廖萬堅團隊服務16年，他說，張廖萬堅在台中市推動教育、建設、棒球發展等成果有目共睹，現在台中市西屯區的筏子溪再造計畫及捷運綠線等大型工程的推動，都需要他在議會繼續努力，一步一腳印、踏實前進就是他從政的風格，2018年拚的是責任不是選票，「因為我們有責任讓台中市更好」。

林德宇從民進黨中央基層黨工出身，曾任彰化縣新聞處長、屏東縣長曹啟鴻機要、民進黨台中市黨部執行長，政務及黨務資歷完整，被喻為「CP值最高」的議員參選人。林德宇說，2018年民進黨在台中，市長要優質連任、議會要單獨過半、大里、霧峰區席次要成長，需要最有經驗、有戰力、爆發力的新人投入選戰，他是民進黨長期在地方政府磨鍊的新生代，台中市的總預算到2月27日才三讀通過，這樣的結果令人遺憾，五力新世代就是要憑藉過去長期的幕僚經驗及即戰力、爆發力進入市會，讓林佳龍執政更有力。

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