盼原、漢文化間更多理解，古英勇挑228出書闡述。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-01 00:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉知名教會長老古英勇，曾駐唱、當主播、當解說員，還擔任過高級Villa的總經理，雖有豐富精采人生，但他始終認為原住民深層文化精神，極少被漢民族完整理解，花了近一年時間與作家寫出一生經歷，選擇228紀念日發表，希望透過文字闡述族群和諧精神。

人生經歷精采勵志的古英勇，在原住民及漢人間都頗受尊重，但身為排灣族原住民，他卻相當擔憂原住民文化的消滅及不被了解，許多原住民的形象及特色描述太過表層，少了傳統精神的文化層面，他認為與原住民缺乏文字記載有極大關係，也是他決定出書的契機。

高職補校畢業的古英勇一直是牡丹鄉知名解說員，還曾受聘成為牡丹灣Villa的第一任總經理，也擔任過原住民族電視台的主播，早年組成的「瑪莎露樂團」還曾在墾丁凱撒飯店連續駐唱18年之久，但他仍在漢人社會受過歧視，只因文化及族群上的不了解。

古英勇說，最近熱門的墾丁觀光不振，跟原住民文化遭遇類似問題，都是複製嚴重、缺乏自己特色，「三不像」是台灣及墾丁觀光遇到最大的問題，如果要突破現況困境，一定要透過自身特有的文化底蘊，找出不同於其他人的市場區隔。

「文化不能致富，但能平安又有尊嚴。」古英勇說，因為原住民文字記錄的缺乏，他才決定將經歷及看到的原住民問題，與作家宋芳綺寫成「太陽之子」一書，希望透過書籍媒介，讓更多人了解部落精神，部落年輕人更看重自己的文化，促進原漢民族彼此間的理解與尊重。