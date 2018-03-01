另類紀念228 這群人選擇與土地和解

另類紀念228，這群人選擇從事有機與土地和解。（記者蔡宗憲攝）

2018-03-01 00:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕各縣市都有228紀念日活動，有一群有機農業實踐者，在「綠農的家」創辦人洪輝祥帶領下，到恆春半島種植有機稻田，希望228不只是族群間的和解，更是「與台灣的土地和解」的日子，逐步推廣友善農法、告別毒物，在228種下永續與希望。

捲起袖子褲管，帶著愉悅的心情，沒有太多悲傷，洪輝祥及十幾名支持有機農法的的愛好者，昨天選擇遠離市區的228紀念活動，種下一株株代表土地希望的的秧苗，因為近年層出不窮的食安問題，已經威脅人民生存的安全感，與228訴求的族群融合同樣是台灣的重要課題。

「除了族群間和解，我們跟生活的土地更應該和解！」洪輝祥說，我們生活的土地，有9成以上的糧食，長期在農藥、化肥、除草劑的污染下，進入台灣人的胃與身體，殘害土地的後果是遭到疾病反噬，靠政府健保支持更長的臥床時間，這絕非台灣人想要的生活方式。

洪輝祥表示，228紀念日是希望民眾從歷史事件中找回族群和諧，選擇種下有機秧苗的紀念方式，是期盼台灣的消費者覺醒，引發更多農業的思維，培養更多新農民下田，與自然為伍，信仰土地對生態的重要，疼惜生養我們一生的土地，慢慢將一塊田、一塊田「光復」，給子代、給生態、給自然，給福爾摩沙美名一個真實的樣態。