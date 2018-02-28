林宅血案懸宕38年未破 陳翠蓮籲開放檔案查真相

慈林教育基金會今在林家墓園舉辦追思紀念會，場面莊嚴肅穆。（記者張議晨攝）

2018-02-28 18:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕前民進黨主席林義雄夫婦今下午至北宜公路山區的林家墓園，追思38年前遇害身亡的母親及雙胞胎女兒。台大歷史系教授陳翠蓮致詞時說，林宅血案將台灣推向民主道路，盼蔡政府開放歷史檔案追查真相，「勿讓威權加害者，成了民主收割者，讓台灣再受其害」。

1980年2月28日，林義雄母親林游阿妹、雙胞胎女兒林亮均、林亭均3人，在台北市信義路住家被人殺害，長女林奐均身受重傷，事發經過38年，震撼各界的林宅血案，至今仍是懸案。

林義雄與夫人方素敏今下午到林家墓園參加追思活動，宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀、監察委員田秋堇等人到場獻花致意，現場氣氛莊嚴肅穆。

追思紀念會上，陳翠蓮致詞時說，在她高中時期，所受的都是黨國教育，黨外人士也曾是她眼中的叛亂分子，直到林宅血案發生後，她所受的教育論述瞬間崩塌，「究竟是怎樣的仇恨及政治背景，才會連婦孺、幼子都不放過」。

陳翠蓮今也在場拿出一張大學時剪下的黨外雜誌照片，照片有林義雄遇害的雙胞胎女兒，以及家鄉龜山島的風景，一旁寫下「爸爸，我們等著你回家」，令人為之鼻酸。

陳翠蓮說，林宅血案是台灣歷史發展的轉折點，國民黨政府以為粗暴手段會讓台灣人震懾，沒想到卻觸動台灣人的是非觀與正義感，將威權政治掃入墳墓，「是她們（指林家祖孫）的犧牲，將台灣推向民主政治的道路」。

不過，陳翠蓮也認為，台灣民主體制仍不穩固，呼籲政府深化歷史教育，讓台灣人認識到追求民主過程的艱辛，以及獨裁統治對人權的危害。

另外，她也強調，全民應監督即將成立的促轉會，要求政府開放歷史檔案，追查獨裁政權加害者及林宅血案真相，釐清責任歸屬。她說，「勿讓威權的加害者，成了民主的收割者，打著民主反民主，讓台灣繼續深受其害」。