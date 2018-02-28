百位學者專家連署 力挺陳其邁

2018-02-28 19:59

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長初選，即將於3月5日起進行民調，候選人陳其邁今天公布112位學者專家的連署，以「豐富而謙和」的形容詞，肯定他是高雄市長最佳人選。

今天現身力挺的學者專家代表，包括詩人醫師曾貴海、建築師盧友義、黃文龍醫師、卓春英教授、義守大學原住民族學院院長台邦·撒沙勒、本土文學家吳錦發、曾梓峰教授、陳三兒律師、洪富峰教授、楊欽富建築師。

有南方綠色運動教父之稱的曾貴海，稱讚陳其邁有豐富的行政資歷，謙和態度，是令人期待的新市長。

推動南台灣綠色革命的建築師盧友義說，陳其邁「市政經驗豐富，又經過10多年的沉潛淬鍊，以他對高雄市的在地感情及了解，必能帶領高雄開創另一新局面。

前高雄縣副縣長卓春英定陳其邁多屆立委的表現，對政策有執行力、謙卑、認真做事，並提出社福育兒相關政策，關心婦女權益。

擔任陳其邁智庫的高雄大學教授曾梓峰，提出陳其邁有三個卓越：一、高雄在地自主性的都市政策，過去無人提過。二、發展AI人工智慧產業。三、陳其邁知道高雄的進步需要所有人一起來思考，期許透過願景主導的公共對話，邀請民眾共同書寫高雄的未來。

陳其邁感謝支持的專家學者，他強調「政治其實不是什麼高深的學問，就是以人為本」。並透露自己常想著高雄的問題，想到半夜睡不著覺，因此每週找專家學者開會，研究如何解決，迄今已經近1年時間。

陳其邁說，從政22年，最後沉潛的10年，他花了很多時間到國外考察，包括至倫敦政經學院，了解綠能產業、城市治理。他願意聆聽專家學者及市民的意見，他準備好了，也期許大家集思廣益、解決問題，讓最心愛的故鄉高雄，更進步更繁榮。