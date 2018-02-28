長老教會228追思禮拜 蔡明憲：追究元兇蔣介石

蔡明憲強調，蔣介石就是兇手，轉型正義亟待落實。（記者張瑞楨攝）

2018-02-28 18:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣基督長老教會台中分會等單位，今天於台中公園舉辦228事件71週年紀念追思禮拜，前國防部長蔡明憲舉出一個案例，近年才公開的檔案顯示，台中人邱樹南，因政治案受牽連入獄，該案共7人涉入，原本判決12年不等徒刑，總統府卻批示槍決，更惡劣的是，家屬領遺體時，還被勒索500元，他強調，蔣介石就是兇手，轉型正義亟待落實，這不是報復，而是要知道真相，兇手要道歉認罪才能赦免。

這場追思禮拜，由立法院副院長蔡其昌的辦公室主任陳大鈞，朗讀行政院長賴清德的信函，賴清德指出，公義是國家最基本價值，蔡英文總統上任後，回應各界落實轉型正義，迎向和解團結，未來將持續清查政治檔案，讓更多不義的事件重見天日，讓更多冤屈者能平反，釐清228事件的責任歸屬，具體行動實踐轉型正義，願台灣未來世代，能在公義與仁慈的家園追求生命尊嚴。

前國防部長蔡明憲指出，要秉持「行公義，心存憐憫，謙卑，與你的上帝相行」，部份政治檔案至今仍未全部公開，1年多前才公開的檔案中，有一起邱樹南等7人涉案的叛亂案，最年輕才17歲，原本判決12年不等徒刑，案子送到總統府，卻批示改判死刑，蔣介石如此不尊重人權，蔣介石就是兇手，7人陳屍台北馬場町，家屬領屍時，守監獄的人還勒索500元。

他強調，政治檔案要全部公開，還要清除威權，象徵威權的蔣介石銅像要完全拿掉，追求真相，追究元兇，是重要的課題，但並非要報復，而是兇手要道歉與認罪，才能獲得赦免，之後，還要補償受難人，轉型正義亟待落實。