蔣棺木被潑漆 警轟憲兵「娃娃兵」 軍方：虛心檢討

在場憲兵未以行動阻止棺木被潑漆，警方對此批評憲兵為「娃娃兵」。（記者周敏鴻攝）

2018-02-28 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「青年獨派」的團體今（28）日，拿紅色油漆進入慈湖，朝蔣瑞元陵寢潑灑，在場憲兵並未以行動阻止該團體行動，被警方批評「娃娃兵」，國防部後備指揮部政戰主任簡士偉則表示，會對此事謙遜反省。

根據《聯合》報導，桃園市大溪當地警方調閱慈湖建築物內監視器發現，當時共有5名、6名憲兵在場，卻連1個潑漆人士都抓不到，縱放所有現行犯，警方認為，為便於偵辦案情，憲兵起碼也要抓住1個鬧事民眾，但從在場憲兵的表現可見「應變能力太低」、「根本是娃娃兵」。

國防部後備指揮部政戰主任簡士偉今日午後出面解釋，慈湖建築物內氛圍相當嚴肅，未免裡頭文物遭到池魚之殃，因此不便與潑漆人士發生扭打，且在場的5名、6名憲兵中還包含儀隊憲兵，他們「不能動」，有鑑於事發時間就有錄影存證，「抓到也是現行犯」。

簡士偉認為，這起事件軍方的確必須負起全責，社會大眾若有任何的批評與指教，軍方一概坦然接受；《中央社》報導，國防部發言人陳中吉則指出，在這起事件後，會對該地「加強巡館」，亦不排除祭出其他管制手段，希望各界別以非理性手段進行抗議。

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