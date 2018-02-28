「屠殺歷史被掩蓋」 青年在桃園站蔣介石銅像前掛白布條

台鐵桃園站前被掛上「屠殺歷史被掩蓋，還原歷史要真相」紅字白布條。（翻攝自奪回桃園青年陣線臉書專頁）

2018-02-28 17:48

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕適逢二二八事件71週年，慈湖陵寢今天上午遭民眾闖入潑紅漆，訴求徹底清除威權遺緒、廢除兩蔣文化園區，無獨有偶，臉書專頁「奪回桃園青年陣線」下午也在臉書貼出於台鐵桃園站前圓環的蔣中正銅像前掛上「屠殺歷史被掩蓋，還原歷史要真相」紅字白布條，及在龜山區曹家洋樓張貼受害者名單的照片。

臉書專頁「奪回桃園青年陣線」負責人游騰傑說，雖然《促進轉型正義條例》已通過，但「二二八事件」發生至今仍有許多資料檔案未公開，盼透過張貼布條讓政府正視事件，並追求真相，「還給受害者公道，追加加害者責任」。

游騰傑說，本來受害者名單也是要張貼在圓環銅像前，但因周遭警察實在太多，為了讓更多人看到，也降低被拆的機會，才會轉貼於洋樓。

游騰傑說，社團成員7個人，年齡介於20至30歲，有學生也有一般上班族，都非二二八受害者家屬，只是單純希望政府能正視「二二八事件」帶來的傷害，而過去他們也曾在龜山區烏龜公園潑漆抗議。

負責這兩處轄區的警方說，員警獲報趕抵台鐵站前未發現布條，將會加強巡邏，曹家洋樓的受害者名單則是已被屋主自行拆除。