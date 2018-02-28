共生音樂節飄雨 青年凱道撐傘共襄盛舉

2018-02-28 17:19

〔記者周彥妤／台北報導〕今天是228事件71週年，由青年學生自主發起、今年邁入第6年的共生音樂節，今下午4時於凱達格蘭大道登場，以「查無此人」為題，彰顯推動轉型正義的未竟之業，正是加害者的缺席；即使現場下起雨，不少年輕人仍撐起雨傘，共襄盛舉。

共生音樂節是由一群青年自主發起，初衷是為喚起年輕人關心歷史，自2013年開始舉辦，每年用音樂、演講等多元方式緬懷228。取名「共生」是因「共」由「二、二、八」組成，同時是沿用共生（ubuntu，南非族語，待人以仁之意）的概念，唯有正視過去的衝突與仇恨，共同反思、反省，歷經轉型正義才可能「共生」。

共生音樂節第6屆總召徐祥弼受訪表示，今年的音樂節運用巧思，自製「共生報」，內文回顧228事件的起因及爭議，另也宣傳全台28日的紀念活動，並於27日在北市超商四大報「夾報」，只要買報紙就可取得，目的是讓各方瞭解該事件，開啟對話空間。

徐祥弼也提到，即使解嚴30年，228加害者始終匿跡，歷史全貌被掩蓋一半，真相仍未明朗，因此今年音樂節主題定為「查無此人」，盼社會理解加害者的缺席，正是轉型正義的未竟之業。

二二八基金會董事長薛化元受訪表示，紀念228事件目的是要記取歷史教訓，但傳統的紀念儀式，可能對年輕人較吃重、沈重，透過共生音樂節的活動，可以吸引不少人年輕人願意參加，如「真人圖書館」，有利大家對228有基本的認識，這是好事一樁；日後二二八基金會也把真人圖書館引進國家二二八紀念館，日後也會持續辦理。

北一女中高二李同學說，關心228事件有其必要，因為這是需要被記得的事，希望自己知道瞭解此事的細節後，能夠告訴自己身邊不清楚的人，不論是同齡層或長輩，畢竟唯有記得歷史教訓，傷痛才不會再發生。