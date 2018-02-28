民調領先對手 柯：把市政做好就是最好廣告

2018-02-28 17:03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣民意基金會今公布最新調查，在台北市長選戰中，現任市長柯文哲、表態參選市長的國民黨前立委丁守中、民進黨立委姚文智三人的民調相比，柯文哲大幅領先其他兩位對手。柯文哲下午表示，今年的選舉對他這樣選連任的人來說，把市政做好就是最好的廣告。

台灣民意基金會今公布最新調查，指有47.6％的選民支持柯文哲，丁則有25.2%支持，姚文智則僅有15.6%，柯呈現大幅領先的態勢。

柯文哲下午參與228紀念儀式後受訪時說，離選舉還很久，今年的選舉對他這樣選連任的人來說，努力把事情做好就好，不用做廣告，把市政做好就是最好的廣告。

另針對台北市藍、綠議員包括徐弘庭、許淑華與顏聖冠今早接受廣播節目訪問，徐爆料市長柯文哲的母親何瑞英日前頻頻聯絡里長拜年，替柯輔選，柯對此僅說做媽媽的都疼兒子。

至於徐弘庭也爆料，何瑞英強調柯文哲若能連仼，於情於理，都不會做到一半去挑戰蔡英文的連任之路，柯則回應，他到現在為止也沒有選2020的想法，這社會就是陰謀論太多。

而高雄市長陳菊昨接受中央社專訪時，批評台北市長柯文哲，她說：「當國民黨若干議員罵我們，他（柯）就順著也踹我們一下，我都覺得好奇怪」。柯今下午受訪表示，可是他也常被民進黨踹啊！

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