被李登輝稱讚表現不錯 柯文哲回應了

台北市長柯文哲28日出席228中樞紀念儀式。（記者張嘉明攝）

2018-02-28 16:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕總統蔡英文在228紀念日前夕，在臉書上推薦以228為背景的《少了一個之後》影片，卻遭網友留言稱，「可以請民進黨不要再製造仇恨了嗎！」今天上午台北市長柯文哲出席228中樞紀念儀式後婉轉以外科清創比喻，指「把傷口清一清會好得比較快」。對於被前總統李登輝稱讚表現好，柯回應說李是很有智慧的人，是個厲害角色。

蔡英文26日在臉書推薦《少了一個之後》影片，並表示這是一部以228事件為背景的系列影片，著重於受害者家屬，驟然失去摯親後，如何面對傷痛、恐懼以及生活困境，展現韌性與毅力，活出嶄新人生，但卻有不少網友不領情，在臉書留言批評。

網友楊振海表示，「 一直挖，一直挖，就往前挖。幾十年前的事，每每就翻出來挑起仇恨，挑起分裂。事件中的加害者、參與者幾乎都往生了，還要用這個炒作。幾乎與現在的人都無關了，還要炒作。」另一位網友Yuan Hua Hsu也說，「只會製造台灣人民仇恨與對立」。

市長柯文哲下午參與228中樞紀念儀式後受訪，被問到對於總統臉書影片留言的看法。柯表示自己沒有看過影片，但外科常要先清創才有辦法縫合，「有時候你一直吃類固醇只是退燒，可是化膿沒有解決，」不如把它切開，生理食鹽水沖一沖，清乾淨了再縫合，傷口還好得比較快。

現場媒體詢問，今年沒有像之前一樣在致詞時哽咽，甚至痛哭失聲，是否與綠營關係生變有關？柯不以為然說「這跟那沒有關係！」他常在講整個社會應該走向和諧光明，不要老是留在那種傷痛氣氛裡面。

對於前總統李登輝今早出席活動受訪，不但稱讚柯文哲表現不錯，還直言「民進黨沒有人啊。」柯文哲也回讚李登輝是他看過哲學基礎最好的人，很有智慧，是個厲害角色。

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