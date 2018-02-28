守護民主價值 陳唐山力挺王定宇

2018-02-28 16:37

〔記者王涵平／台南報導〕前台南縣長陳唐山今陪同王定宇車隊掃街拜票，陳唐山表示，市長初選是價值的選擇，王定宇在初選最能守護台南這片純樸土地與民主價值，最能讓市民信任，呼籲市民全力支持王定宇。

陳唐山表示，228是台灣歷史上重要的一天，也是台灣人爭取自由民主的起點，民主的價值不是用錢就可以買到，也不是講話動聽就可以蒙混過關，自己在海外從事台灣民主運動，不希望因為因為選舉、花錢的多少，掩蓋民主自由的價值，在電視上看到這場選舉，有的人用遊覽車動員造勢，旗海飛揚。有人花大錢置入戲劇行銷，這樣子無限制的花錢方法，讓人心驚，也掩蓋候選人自身的本質。

陳唐山指出，台南是一個純樸的地方，是我們的故鄉，未來發展也建立在這個基礎上，自己過去競選縣長的方式樸實簡單，就職典禮就辦在當時縣府對面的公園內，在民眾前面宣誓就職。

陳唐山強調，看到王定宇的初選方式，選擇和鄉親站在一起，不會為了贏得選舉而妥協，相信王定宇的價值選擇最符合民進黨「清廉勤政愛鄉土」的價值，也是值得市民信任的市長人選。

王定宇感謝陳唐山再三鼓勵，25年前陳唐山老縣長達成首次台南政黨輪替，是民進黨在台南執政25年的起點。南市228紀念碑落款也是陳唐山。老縣長不但是民進黨治理能力的代表，也是台灣人精神的象徵，自己也一定會守護民進黨的價值。