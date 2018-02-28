防止衝突 警力戒備「共生音樂節」

活動開始前，警力已經陸續集結。（記者蘇芳禾攝）

2018-02-28 16:29

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今天是228事件71週年，由年輕族群發起的共生音樂節已經舉辦第6屆，活動總召、政大民族系大三生徐祥弼表示，今天主題是「查無此人」，是想闡述228事件已經經過幾十年，目前很多真相和加害者仍不詳，「查無此人」是想讓社會大眾了解到真相還沒公開，導致加害者還沒現身，公開真相不是撕裂社會，而是讓大家未來可以避免這樣的事情再度發生。

共生音樂節今年來到第6屆，今年在總統府前的凱達格蘭大道舉辦，邀請NGO、政黨、手作文創攤位進駐，演出團體則包括老王樂隊、仙樂隊、胖虎樂團、柔米等，由金曲客家歌手林生祥擔任壓軸。

今年共生音樂節主題為「查無此人：青年摸索228加害者圖像」，選擇將重心著眼在加害者的角色上，不僅在228前就舉辦一系列的活動，更在粉專上釋出懶人包，希望社會能看見並重視加害者在轉型正義上的缺席。

對於在不遠處開記者會的統派團體嗆要過來凱道滋事，徐祥弼說，早上已經有零星長輩過來凱道的攤位詢問，聽完他們導覽後，說要拆掉台獨的場，今年警力也比去年增加許多，去年也發生有統派人士拿旗桿刺人、拉扯的狀況，他們希望活動可以平和進行，主辦單位與警方密切配合。

警方則從3點就開始集結，到開場前約有上百名警力在攤位附近戒備，防止有心人士到場挑釁。

今年共生音樂節也特別將活動手冊以「報紙」的型式呈現，徐祥弼解釋，報紙每天都會出現在我們的生活中，用這樣的型式，是想讓大家知道，228就跟報紙一樣，是每天發生在我們的身邊的事情，現在很多事情也都受到228影響。並且也製作了1萬份「共生報」，夾到主流報紙中，希望能傳達共生的訊息。

由於之前課綱爭議，徐祥弼說，今年的共生音樂節也提供「教案製作」，讓老師們可以更完整的教材去了解228事件，而不只有課本一、兩頁介紹，也可以讓228的種子向下扎根。