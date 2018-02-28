228事件 受難者家屬代表：中正紀念堂對受難者是侮辱

二二八中樞紀念儀式28日舉行，受難者家屬代表林黎彩致詞說：蔣介石是國是二二八事件元凶，卻用如此大的中正紀念堂紀念元凶，對事件受難者是莫大侮辱。（記者張嘉明攝）

2018-02-28 16:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕二二八事件71週年，事件受難者家屬代表林黎彩指出，蔣介石是國是二二八事件元凶，卻用如此大的中正紀念堂紀念元凶，對事件受難者是莫大侮辱。她也呼籲總統蔡英文，能將權力下放給行政院促進轉型正義委員會，「因為（二二八事件）盤根錯節70餘年，要做（轉型正義）沒這麼簡單！」

二二八事件受難者林界之女兒、二二八事件紀念基金會董事林黎彩，今出席二二八事件71週年中樞紀念儀式，並擔任受難者家屬代表致詞。紀念儀式現場下著滂沱大雨，林黎彩以肅穆但冷靜地語調，全程以台語致詞。

林黎彩指出，1995年二二八事件紀念碑落成，前總統李登輝首度以總統身分，代表國家向受難者及其家屬道歉，但她選擇在旁邊的音樂台上抗議，理由是此紀念碑及紀念公園如此有代表性，卻僅占地400多平方公尺。

她接著說，在對街不遠處，有著佔地如此大、如此高尚的建築物在奉祀二二八事件元凶蔣介石，這對受害者來說是侮辱，在此地點建造富麗堂皇的廟堂，供奉著世界四大殺人魔王之一者，是不公不義、沒道德是非的事。

林黎彩說，雖如今已證實蔣介石是二二八事件元凶，但未見政府對元凶及加害者幫兇有什麼動作。她也說，二二八事件紀念基金會，在前總統馬英九及國民黨的八年管理下，已限縮成內政部轄下的一個人民團體。

林黎彩表示，她擔心行政院促轉會是否能發揮效果，在此前車之鑑下，她期盼促轉會能有超然實質的作為，並能被賦予權力，才不讓促轉會在政治妥協下，成為政治樣板，導致台灣的公平變質。

在致詞結束後，林黎彩補充說明，向蔡英文呼籲指出，希望蔡能將權力下放給促轉會，「因為（二二八事件）盤根錯節70餘年，要做（轉型正義）沒這麼簡單！」

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