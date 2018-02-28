侯友宜請辭 明天請假正式宣布參選

2018-02-28 16:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長侯友宜今天宣布辭職，將參選新北市長。新北市政府發言人張其強表示，准辭時間尊重市長決定，即日起侯友宜請假。

對於是否參選新北市長，侯友宜始終未給明確答案，日前他受訪表示，過年後會找時間完整說明，沒想到今天就在臉書宣布辭職參選，投下震撼彈。

明天上午10點，侯友宜將在市府一樓彭園餐廳舉行記者會，向外界說明。

張其強表示，侯友宜已經向市長朱立倫請辭，即日起請假，准辭時間尊重市長決定，明天是請假並自費租用場地。

（下午5點10分更新）