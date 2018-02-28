為選戰作足準備？ 柯P低調：把事情做好就好

柯文哲今受訪時針對藍綠議員的看法以及民調領先發表意見。（記者黃耀徵攝）

2018-02-28 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕北市藍綠議員今爆料，柯文哲身邊2個女人（母親何瑞英與市府幕僚蔡壁如）最近都在替柯的市長選戰做準備，而台灣民意基金會今公布北市選情最新民調，顯示在20歲以上台北市民眼中，有54.6％滿意柯文哲上任3年多來的施政表現，台北市長柯文哲今受訪時也分別對此表達看法，強調「這社會就是陰謀論太多」，表示自己目前會努力把事情做好就好。

民進黨議員顏聖冠、許淑華與國民黨議員徐弘庭3人今日接受廣播節目《蔻蔻早餐》專訪，指出柯文哲團隊在檯面下早已開始備戰，徐弘庭表示，曾聽聞大安文山選區的里長反應，柯媽何瑞英在過年時特別打電話給里長們噓寒問暖兼拜票；許淑華則認為，柯文哲之前曾說要「專心市政」，但根本就是不斷在「玩政治」，想要在每件事都討好每個人。

根據《蘋果日報》報導，柯文哲今日下午接受媒體訪問時針對藍綠議員的說法表達意見，他表示「做媽媽的都疼兒子」，更直言「這社會就是陰謀論太多」。而針對台灣民意基金會民調顯示柯文哲領先國民黨前立委丁守中、民進黨立委姚文智，柯文哲僅表示現在離選舉還很久，今年的選舉對他這種要連任的人來說，努力把事情做好就好，不用做廣告，因為「把市政做好就是最好的廣告」。

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