台中大里追思228 盼理解促成和解

市府今天在大里228紀念公園舉行追思會，並在「二二八紀念碑」前獻花。（記者陳建志攝）

2018-02-28 16:09

〔記者陳建志／台中報導〕今天是228事件71週年紀念日，台中市副市長張光瑤、立委何欣純等人和多位228受難者家屬，前往大里228紀念公園舉行追思會並獻花，張光瑤強調，舉辦追思會不是要加深仇恨，而是提醒後代子孫，不要讓這種事再度發生，何欣純則說希望藉由「轉型正義條例」、「政治檔案法」的立法，還原這段歷史，藉由理解促成和解，共同創造和諧的台灣。

為紀念228，市府今天在大里228紀念公園舉行追思會，副市長張光瑤、民政局副局長盧政遠、主秘王淑貞、大里區長周崇琦等市府官員，以及立委何欣純、市議員李天生、張芬郁、永隆里長林士元等人，以及多位受難者家屬都出席，並在「二二八紀念碑」前獻花。

副市長張光瑤表示，過去的歷史不能忘記，市長林佳龍希望透過文化、歷史落實轉型正義，藉由訪問228受難者家屬的口述歷史，讓大家深刻體會這樣的不幸事件不要重演，希望藉由追思會提醒後代子孫，未來面對不同意見時，要以怎樣的態度面對，不要讓這種事再度發生，共同創造和諧的台灣。

立委何欣純則表示，228事件是段流血、流淚的歷史，每年舉辦追思活動，是緬懷、追思這些先賢，希望後代子孫不要忘記這段歷史，經由理解、促成和解。立法院上會期通過「轉型正義條例」，希望在有法源依據下，讓這段歷史與過程能清楚、透明讓大家知道，給予受難者家屬補償，以及名譽上的平反，彌補台灣社會過去對於受難者和家屬的虧欠。

何欣純並說，這會期也將進行「政治檔案法」的草案三讀，希望透過立法讓行政單位過去的檔案資料可以公開，恢復受難者的名譽，希望大家藉由228紀念日，學習如何和解，讓台灣成為偉大和平、民主的國家。