侯友宜宣布辭職 參選新北市長

新北市副市長侯友宜將宣布辭職參選新北市長。（記者賴筱桐攝）

2018-02-28 15:28

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長人選懸而未決，呼聲最高的副市長侯友宜，稍早向記者透露已經辭職，並在今天下午3點30分在臉書宣布參選新北市長，明天上午10點也會舉行記者會，向外界說明。但記者一再追問，侯友宜笑而不答，只說：「看臉書就知道！」

侯友宜今天只有一個公開行程，下午3點20分他與秘書走進市府記者室，一如往常跟媒體打招呼，離開前向大家說：「我已經辭職了！」在場媒體大吃一驚，隨後記者追趕出去，任憑怎麼追問，侯友宜笑而不答，只強調會在臉書說明，明天上午10點也會召開記者會。

侯友宜在臉書表示，平靜的陪家人過了一個年，現在他只有一個念頭：「責無旁貸」。

侯友宜說，很多朋友都關心他是不是會參選新北市長，他告訴大家，「是的，我決定參選新北市長」，而且已向市長朱立倫正式請辭，準備投入國民黨初選。

侯友宜說，擔任新北市副市長7年以來，學習很多，希望能再為這個城市做得更多，繼續為台灣這塊土地打拼，這份心情，從他當警察第一天開始，從沒變過，未來會持續提出對建設新北市的想法，並聽取各方建議。

「這是我人生中的第一場選舉，我知道自己為何而戰。」侯友宜表示，為了讓新北市民生活過得更好，他要告訴所有支持他的朋友，將全力以赴。

侯友宜臉書貼文