總統宣示 台灣版轉型正義調查要達國際標準

蔡英文總統28日出席二二八中樞紀念儀式。（記者張嘉明攝）

2018-02-28 15:50

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿71週年紀念，中樞紀念儀式暨紀念活動今天下午冒雨在台北228和平紀念公園登場，蔡英文總統與會致詞時表示，她期許未來成立的促轉會在最短時間內，組成國家轉型正義報告撰寫團隊。世界上已經有許多國家有類似的真相調查報告，我的期許很簡單，「台灣版的轉型正義真相調查，必須達到國際的標準」。

她說，在這份報告裡面，她希望會以專書或是專章的形式，將二二八的真相和責任歸屬，清清楚楚地交代。過去的威權時期的司法判決，如果經過調查有不公平的地方，我們也必須為受難者建立平反的機制。

蔡總統表示，針對威權時期的加害體系，進行制度性地檢討，並且提出總結建議，是真相調查報告的存在目的。「我期許，透過轉型正義，我們會蛻變成一個更自由、更民主、更有人權的國家」。

總統表示，今天關於228的真相依然會有新的發現。在過去的一年，在國家檔案局、中研院和228基金會的努力下，我們在政府檔案中，找到1000多名可能的受難者。

她要請在座的所有人放心，接下來，政府會主動逐一調查比對。給予最大的澄清，跟歷史真相。該給予賠償的及該回復的名譽，政府都會用最大的誠意，盡全力去做。

總統指出，隨著促轉條例的通過，促轉會將會在近期正式掛牌運作。

她期許未來的促轉會要盡全力清查政治檔案。讓檔案重見天日，讓歷史自己說話。不只是國家檔案的徵集、整理和開放，政黨以及附隨組織的檔案，也關係到過去威權時代的運作，我期許促轉會也應該盡全力蒐集。那些被認定是政黨附隨組織的檔案，如果被有心人士刻意湮滅，必須負起法律責任。

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