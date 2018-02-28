228基金會下週起 撰寫228轉型正義歷史

總統蔡英文28日出席228中樞紀念儀式，進行獻花儀式。（記者黃耀徵攝）

2018-02-28 15:12

〔記者李欣芳／台北報導〕228事件今天屆滿71週年紀念，中樞紀念儀式暨紀念活動今天下午冒雨在台北228和平紀念公園登場，228基金會董事長薛化元致詞時表示，基金會將在下週起開始撰寫228八轉型正義工作，未來將配合促轉會的成立，共同完成轉型正義的調查報告。

不過，薛化元說，未來縱使完成轉型正義報告，不代表轉型正義的結束，要透過歷史教育的傳承，才能避免悲劇的發生。

下午1時起，各界來賓已陸續進場，由於下大雨，大會的司儀許承道牧師表示，這是上天在流眼淚，透過眼淚讓大家洗清悲情，並且得到反省。

中樞紀念儀式一開始，由蔡總統向228受難英靈獻花致意。228基金會董事長薛化元在致詞時，做了以上表示。

。，未來一年期許自己完成轉型正義報告的出版，但縱使完成轉型正義報 告，不代表轉型正義的結束，透過歷史育的傳承才能避免悲劇的發生，

在七十週年紀巷巷念義代上，配合過去一年來，將根據資料建檔做相關清查工作，這個清查是真相探究的基礎，過去一年，今年促轉條例完成立法，基金會將在下週展開二二八轉正義撰寫工作，配合促轉會，共同完成轉型正義報告，未來一年期許自己完成轉型正義報告的出版，但縱使完成轉型正義報 告，不代表轉型正義的結束，透過歷史育的傳承才能避免悲劇的發生，

中樞紀念儀式一開始，由蔡總統向228受難英靈獻花致意。228基金會董事長薛化元表示，

下午1時起，各界來賓已陸續進場，由於下大雨，大會的司儀許承道牧師表示，這是上天在流眼淚，透過眼淚讓大家洗清悲情，並且得到反省。