「中華民國不是國家」 黃華發起台灣建國組織

2018-02-28 15:03

〔記者呂伊萱／台北報導〕前國策顧問、台灣民族黨創黨主席黃華今與數十名台獨建國工作者共同成立「台灣人民自決發動會」。黃華說，自決建國運動是台灣人民的基本人權，他強調「中華民國不是國家」，台灣人應該丟棄中華民國體制，建立自己的國家，盼收集到100萬人連署，給總統蔡英文壓力。

民視董事長郭倍宏發起「喜樂島聯盟」籌組活動，推動「獨立公投，正名入聯」；資深台獨運動者黃華今天也召集約30名台獨建國工作者，在台北二二八公園外圍召開「台灣人民自決發動會」第一次共同發起人大會。

黃華在會議中表示，發動會支持郭倍宏的組織及訴求，與其「相輔相成」推動台灣建國，向總統蔡英文與這個政府施加壓力。

黃華也在會中宣讀「台灣人民決心自決建國宣言」；該份宣言堅定認為台灣人民自決建國是天賦人權，民間有權利發起自決建國運動。當二戰同盟國的目標是解放世界各國殖民地，但台灣作為戰敗國日本的殖民地，卻在戰後受到軍事戒嚴的恐怖壓迫，即使兩蔣去世、台灣建立民主制度，台灣仍困於「中華民國」的陰影之下。

黃華強調，「中華民國不是一個國家」，而是蔣介石違反國際戰爭法、硬塞給台灣的身分。他呼籲台灣人民必須儘快丟棄中華民國身分和體制，建立自己的國家。

該發動會自去年8月開始在全台串聯，已召集約350位共同發起人，黃華邀請各界響應做共同發起人，希望收集到100萬人，推動台灣人民早日完成建國事務。