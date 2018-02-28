出席二二八紀念活動 柯文哲：盼和平對話

台北市長柯文哲28日出席二二八中樞紀念儀式。（記者張嘉明攝）

2018-02-28 14:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕紀念二二八事件71週年，中樞紀念儀式暨紀念活動下午二二八紀念公園舉行，今年以「時代轉型．正義無懼」為主軸，台北市長柯文哲致詞時表示，盼能共同面對歷史真相和平對話，才能避免未來再發生同樣的錯誤，也才能處理現在的共同問題，走向彼此共同的未來。

中樞紀念儀式下午2點28分，在二二八紀念公園二二八紀念碑前廣場舉行，在王添灯外曾孫、小號演奏家何忠謀吹奏經典曲目「You Raise Me Up」的樂聲中揭幕；主持人說明，由二二八受難家屬演奏開場，也代表對台灣民主致敬之意。

台北市柯文哲祖父是二二八事件罹難者，柯文哲致詞時說，「面對這段傷痛的歷史，我個人特別有感觸。」期望這個事件對台灣社會造成的傷痕能夠獲得解決。

他談及一月底赴歐洲參訪時，與領導波蘭團結工聯推翻共黨政府的華勒沙，以及協助突尼西亞在茉莉花革命之後成功轉型成民主國家的梅沙悟德・荷穆達尼，這兩位諾貝爾和平獎得主對話，兩人對於轉型正義、如何化解內部衝突，讓國家走向民主之路的建議，竟不約而同都是「和平對話」。

柯指出，以二二八事件為例，過去71年了，「當年的加害者和受害者多已過世，而受害者的後代心中有傷痛，加害者的後代心中也有陰影，」但因為缺乏和平對話機制，轉型正義遲遲未能落實，導致長期以來國人無法坦然面對歷史，共同迎向未來。

他最後說，他相信面對問題是解決問題的第一步，最近「促進轉型正義條例」立法通過，個人期望所有相關資料盡速完全公開，然後動員政府機關、學術單位以及民間團體進行研究調查，使二二八事件可以公開透明，讓受難者家屬信服，也讓社會大眾瞭解。

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