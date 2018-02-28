228為何要放假？ 受難者家屬盼教育紀念的意義

彰化縣長魏明谷（左1）於活動紀念時與受難家屬一頭低頭禱告追思。（記者陳冠備攝）

2018-02-28 14:31

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣政府今日上午在員林市「圓林園」公園草地廣場舉行「二二八和平紀念日活動」，現場陳列一座人權紀念牆供人追憶，還邀請14位受難者家屬到場，並由縣長魏明谷親自送上花束致意。受難者家屬難掩激動表示，這一天雖是國定假日，可是仍有很多年輕人不知道放假的意義，盼由教育做起，告知真相。

為感念受難者對台灣這塊土地勇於奉獻，彰化縣政府第4年在戶外舉行大型二二八紀念活動，今年移師彰化最大的草地公園「圓林園」舉行，現場展出二二八事件、戒嚴時期等相關照片與史料，蘭大衛紀念教會牧師葉景安帶來蘇格蘭風笛演奏「奇異的恩典」，等許多音樂表演為活動增添追思氣氛。

魏明谷致詞時表示，希望藉由每年的二二八紀念活動，提倡和平，71年前的今天爆發了統治者與被統治者間的衝突，進而延伸一連串不平等事件，後代的我們追求歷史真相並非是引發仇恨對立，而是要讓後代子孫了解歷史時空背景下所發生的事，謹記歷史悲劇與教訓，真誠面對放下仇恨，統治者更要以歷史為鑑，愛護百姓。另外彰化「228暨人權紀念館」已在北斗郡守官舍啟用，歡迎民眾前往參觀，了解歷史。

二二八事件受難者張振模女兒張美娟、外孫楊景棠等14位受難者家屬到場接受縣長贈花，張美娟說，事件發生時父親是台中高工電機科主任，卻以持有槍械遭拘禁，一度差點要槍斃，半年後沒查出槍械被釋出，卻已瘦得不成人形，但國民政府至今仍未有道歉，也沒說明逮捕真相。

張美娟說，政府雖然將2月28日定為國定假日來悼念歷史事件與受害者，但許多民眾與年輕人依然不了解這國定假日的意義，認為有必要從教育做起，讓全國人民了解這228事件及真相，從各級學校教育課程中讓學生認識與思考。

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彰化縣政府於圓林園舉辦「二二八和平紀念」音樂活動。（記者陳冠備攝）

228受難者張振模女兒張美娟出席贈花，表示288紀念的意義要用教育讓國民知道。（記者陳冠備攝）

蘭大衛紀念教會牧師葉景安帶來蘇格蘭風笛演奏「奇異的恩典」，為活動增添追思氣氛。（記者陳冠備攝）

受難者家屬手持百合在人權紀念牆上找尋歷史真相。（記者陳冠備攝）

民主自由得來不易，彰化縣政府連續4年將228紀念活動帶到戶外，希望提倡和平與包容。（記者陳冠備攝）