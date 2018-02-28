蔣中正靈櫬被潑紅漆 警方將依毀損罪嫌追查潑漆3人

警方將沾上紅漆的十字架等物品帶回調查。（記者周敏鴻攝）

2018-02-28 13:40

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市大溪區慈湖陵寢今天上午10點13分，被民眾用預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈櫬，他們還拉起「創建台灣共和國」白布條，大溪警方正依毀損罪嫌追查潑漆的嫌犯。自稱獨派青年的民眾在網路上發布聲明：「將象徵受難者鮮血的紅漆，潑灑在獨裁者停靈的棺柩...清除威權象徵！」

國防部後備指揮部政戰主任簡士偉譴責民眾向靈櫬潑漆的行為，他說，今天上午10點多，20多位民眾進入開放謁陵的慈湖陵寢，其中數人冷不防拿出預藏的紅漆波灑向靈櫬、拉起白布條，並透過網路直播，陵寢管理處雖有人員在一旁制止，但民眾根本不理，潑完漆後迅速離開陵寢，陵寢管理處人員來不及攔下他們。

自稱獨派青年的民眾在網路上發布「2018/2/28 慈湖陵寢行動聲明稿」，內容提及兩項訴求，分別是「徹底清除威權遺緒，停止以台灣資源供獨裁者」、「廢除兩蔣文化園區，威權遺緒不是觀光資源」，並強調真正的和解，是向未來的下一代人「承諾一個再也不會有威權符碼，再也不會有獨裁者崇拜，不需要緬懷一代偉人、自由民主獨立的新國度」。

陵寢管理處通知大溪警方前來採證，並將依毀損罪嫌追究潑漆民眾的刑責，警方說，除了靈櫬，靈櫬周邊的十字架、布幔也沾滿紅漆，警方完成採證，並依據民眾的臉書直播畫面，將進行潑漆的3名男性民眾與其他陪同民眾的身分比對，並通知他們到案說明。

蔣介石靈櫬被潑紅漆，讓許多前往慈湖陵寢謁陵的遊客非常驚訝，陵寢管理處人員為了後續調查工作，一一請遊客先離開陵寢，簡士偉說，慈湖陵寢將暫時不開放遊客謁陵，待相關調查工作結束後才會開放。

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