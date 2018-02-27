「嘸放手」228草地音樂會 陳菊與市民席地聆聽

228草地音樂會今晚登場。（記者王榮祥攝）

2018-02-27 21:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕「嘸放手」228草地音樂會今晚登場，吸引爆滿聽眾席地聆聽，高雄市長陳菊也最後一回以市長身份，與市民朋友分享228的寧靜樂聲，透過既嚴肅又愉悅的方式，一同追思台灣民主史上重要的一段。

228草地音樂會首場於西元2009前展開，至今年累計舉辦43場，成為高雄春天藝術節招牌之一，也是228指標追思活動。

高市文化局今年特別邀請台灣知名抒情男高音林健吉，以及被譽為上帝的男高音、韓國聲樂家裴宰徹同場獻唱你鼓舞了我，裴宰徹另獨自演唱奇異恩典、與你同行、你鼓舞了我等膾炙名曲，讓觀眾見證重生的上帝之聲。

文化局說明，南韓也曾經歷流血抗爭、多人犧牲的動盪，才走向現在民主榮景，其中光州事件是南韓人民最難抹滅的傷痛，與台灣228相似﹔伴隨裴宰徹的歌聲，現場同時展現光州事件系列照片，讓音樂會凸顯國際人權議題。

歌手部分有大家熟悉的抒情女聲羅美玲，演唱經典台語歌雨夜花、白牡丹、阮若打開心內的門窗等，每首歌都如花朵綻放，帶給現場觀眾最療癒的溫柔能量。

在電影賽德克‧巴萊中演出花岡一郎的歌手徐詣帆，則演唱充滿活力的歌曲叫阮的名、向前走、永遠不回頭、我的未來不是夢等，陽光般的歌聲給現場不同感受，引領大家開朗向前走。

這次音樂會特別動用上百幅台灣畫家畫作，成為音樂會焦點之一，搭配現場音樂詮釋寧靜的視覺力量，參與畫家有撒古流‧巴瓦瓦隆、陳澄波、柳依蘭、黃美廉、伊誕‧巴瓦瓦隆、劉得浪、林惺嶽、黃銘昌、林智信、洪根深、李俊賢、陳水財等。

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