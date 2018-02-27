旋風式視察燈節 柯文哲突喊：去吃鴨肉扁

台北市長柯文哲27日前往台北燈節燈區，慰問燈節工作人員，並參觀燈區。（記者方賓照攝）

2018-02-27 19:47

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節眾多人潮湧進西門町，台北市政府動員環保清潔隊員與員警，維護清潔與秩序，台北市長柯文哲今晚特地前往慰勞這些背後的無名英雄，並欣賞巨型紙雕燈籠「台灣百景上河圖」，設計師成若涵說明創作理念，設計師介紹紙雕的金山鴨肉圖像，柯一會兒顧左右而言他說「可以去吃鴨肉扁（西門町知名小吃店）喔！」一會兒又手摸燈籠底座，絲毫不專心，晾在一旁的設計師略顯尷尬。

柯文哲晚間6點抵達燈區的中山堂附近，一到場與清潔隊員逐一握手致意，並準備120元的「加菜金」與水果慰勞品，提醒隊員注意保暖，柯致詞表示，活動最辛苦就是這些無名英雄，除了感謝還是感謝，還笑說「我找個時間請大家吃飯比較實在」，所有清潔隊員拍手叫好。

隨後，柯文哲走向一旁的警察局關心燈節期間的交通秩序，讓辛勤的義交、員警能多點休息，柯文哲簡單話家常後，致贈加菜金與水果，維持值勤期間的體力，完成接下還有6天的燈節考驗。

離開市警局後，柯文哲前往警局前方設置的祈福生子燈區，並仔細端詳重達17噸的巨型紙雕燈籠，設計師成若涵熱心解說紙雕上刻畫的圖象，成若涵問柯，「新竹有曬柿餅，市長有吃嗎？」柯笑說，從來沒吃過。

成若涵繼續講解紙雕上的畫面，宛如過動兒般的柯文哲一下子抬頭看燈籠，一下子又動手摸燈籠的底座，對於設計師說明絲毫未聽進一句一語；成若涵又說，這有金山鴨肉，柯文哲卻出奇不意地說，「可以去吃鴨肉扁」，讓設計師頓時面露疑惑。

不過，柯文哲出現在燈節現場，也引起賞燈群眾一陣騷動，紛紛上前靠近想拍照，還有熱情民眾要求握手，柯文哲立馬展現親民態度，跟民眾握完手後，快步離開現場，結束不到半小時的旋風式燈節視察行程。