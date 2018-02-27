中市議會首度記名表決 總預算案三讀通過

市議會表決預算，民進黨、國民黨議員各以看板表達立場。（記者張菁雅攝）

2018-02-27 21:04

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年度總預算案今日在市議會三度闖關，在動用表決後，總預算案終於通過，這也是台中縣市合併後，市議會首度以記名表決方式通過總預算，本預算及附屬單位預算共計刪除31億餘元，修正通過1893億餘元。

台中市政府107年度本預算共編列1301億8578萬4000元，附屬單位預算編列622億2582萬5000元，規模合計達1924億1160萬9000元。

而今年度總預算案在去年底市議會定期大會、今年第一次臨時會都無法完成二、三讀，今天三度在第二次臨時會闖關，民進黨團、國民黨團均進行甲級動員，並持續朝野協商，最後整理出99條有共識要刪除的預算項目先二讀，另外79條無共識的預算項目，則逐條記名表決。

由於這是縣市合併後，市議會首次動用記名表決，在正式表決前，議長林士昌還請在場議員先演練一下，測試燈號正不正常。

台中市議會現有59席議員，民進黨、國民黨各26席，親民黨2席，無黨籍7席，但國民黨議員1人出國、1人表決時未在場，加上林士昌是主席而棄權，因此最多只有23票，而民進黨得到無黨籍議員支持，人數占優勢。

表決過程中，交通局、都發局及環保局辦公廳舍租賃費、中台灣元宵燈會預算，民進黨多數議員均棄權，形成贊成與反對人數均未過半。重新進行表決後，交通局、都發局及環保局辦公廳舍租賃費仍是棄權人數過半，議會議事組表示，按照議事規則，三案都視同否決。

最後這79條預算全數通過；另外，本預算其他99條預算共刪除5億254萬元1000元，附屬單位預算刪除26億元，本預算與附屬單位預算總計刪除31億254萬元1000元。因此，本預算修正通過1296億8324萬3000元，附屬單位預算修正通過596億2582萬5000元，合計通過1893億906萬8000元。

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