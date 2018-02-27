駐台使節晚宴 總統：兩岸維持現狀不是單一國家責任

2018-02-27 19:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今晚出席外交部新春聯歡晚會，在美國、日本代表與友邦大使面前再提兩岸關係；蔡英文說，東亞區域和平穩定是世界秩序的重要關鍵，台灣對兩岸關係「維持現狀」的立場不會改變，且「維繫現狀不是單一國家的責任」。

外交部今晚在台北圓山大飯店舉辦一年一度的新春聯歡晚會，蔡英文、新任外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維、監察院長張博雅，與美國在台協會處長梅健華、日本駐台代表沼田幹夫、駐台使節團團長尼加拉瓜駐台大使達比亞及多名友邦大使均出席晚宴，總統府資政辜寬敏、吳澧培和吳榮義等人亦參與晚宴，與各國駐台使節一同迎接新的一年。

蔡英文致詞時說，台灣是國際社會負責任一員，固然面對很多挑戰和壓力，但從來不會因此妄自菲薄、放棄對國際社會的責任。蔡英文提及兩岸關係，強調東亞區域的和平穩定及繁榮是世界秩序的重要關鍵，她特別說要藉此機會重申「台灣對於兩岸關係維持現狀的立場不會改變」，同時她也要提醒，「現狀維繫不是單一國家的責任」，而是需要整個區域所有國家共同努力。

蔡英文並也呼應美日的印太戰略，強調台灣身為印度太平洋區域的自由民主國家，會和周邊所有國家一起努力，攜手保衛自由開放的共同成果，守護以法規為基礎的國際秩序。