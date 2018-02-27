苗栗縣警消超勤津貼 恢復上限至一萬七

2018-02-27 18:39

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府爆發財務危機後，於104年5月起，縣內警消每月超勤津貼減少2000元，由1萬7000元降為1萬5000元；縣長徐耀昌今天宣布，警方超勤津貼恢復至上限1萬7000元，並自即日起，他的所有行程活動，除隨扈，一律免除加派維安勤務人員，讓警察能全心投入治安、交通及為民服務工作。縣府秘書長陳斌山表示，此指示也適用消防，但以不增加兩局年度總預算為前提。

徐耀昌今天參加苗栗縣警察局月報暨表揚、授階儀式，有感苗警屢破刑案，為縣內治安、交通及為民服務戮力，備極辛勞，宣布授權警察局於年度預算內，外勤員警超勤加班費每月依行政院核定最高額度1萬7000元內核實支領。

另，徐耀昌為避免增加基層警察同仁勤務負擔，也表示即日起，他所有行程活動，除隨護外，一律免除加派維安勤務人員。

陳斌山表示，行政院現行規定警消超勤津貼上限為每月1萬7000元，其中，中央補助1萬2000元，地方政府視財政狀況加碼編列，縣內警消超勤津貼原為每月最多可領1萬7000元，但因縣府爆發財政危機，於104年減少2000元為1萬5000元。

陳斌山說，縣長體恤警察辛勞，恢復超勤津貼上限到1萬7000元，授權警察局給予外勤員警鼓勵，因年度預算規模不變，也讓警局更落實外勤員警時數控管、分級，核實支領，並非人人都是1萬7000元。消防局也適用。