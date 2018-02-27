20年前全台首部「二二八」布袋戲 下場是這樣...

茆國聰把二二八抗暴人物陳篡地（左）搬到布袋戲台。（記者顏宏駿攝）

2018-02-27 18:20

〔記者顏宏駿／二水報導〕彰化縣二水鄉「明世界布袋戲」20年前大膽以二二八事件題材，譜寫台灣第一部跟二二八事件有關的布袋戲「二八水風雲」，作者用心製作、考證，無奈「政治不正確」，加上台灣民眾對二二八事件有陰影，20年來只公演10次，在二水鄉只公演過一次。

該戲以出身二水的醫師陳簒地為故事主角，描寫他當太平洋戰爭當日本軍醫，返台加入「二七部隊」，後來被友人出賣，長期受警總監視看管，終身不再過問政治。

「明世界」第二代負責人茆國聰回憶說，1999年首度公演，台下佈滿警、調、特務，當下搬演陳篡地的戲偶子，真有「壯士一去兮不復返」的感慨，望著台下遍是軍警特務，以為演出結束就上手銬，還好都平安無事。

茆國聰感歎說，台灣人真是「奴性」堅強，在那個「（日本）狗去（中國）豬來」的年代，大家對不公不義都不敢吭聲，好人難出頭，老一輩的二水人都知道陳篡地醫師是有血有肉的「真英雄」，可是一旦把他的事跡公開演出，大家都不敢出來，這齣戲只在二水公演過一次，陳篡地若地下有知，都會掉眼淚。

茆國聰說，「二八水風雲」是國內布袋戲壇首部以二二八事件為背景的布袋戲題材，當初他受邀到美國表演，被一名台裔美籍的「小屁孩」奚落，你們演武松打虎那麼久，那隻老虎怎麼永遠打不死？為什麼不演一些台灣的故事？他反思這個布袋戲「中國」、「台灣」問題，又受前縣議員陳聰結鼓勵，便以「白色恐佈」為題材，找到二水鄉昔日英雄人物陳篡地。

他說，他跟父親茆明福以一年的時間做田野調查，完成劇本，又打造近代裝的戲偶，故事雖符「忠孝節義」，卻「政治不正確」，大家不敢「走出來看」，對於二二八，每一個人心理都有陰影，好像只要他一開演，「警總」就在現場，他想把陳篡地介紹給二水的年輕人，可惜至今，這齣戲只在二水鄉公演過一次。

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