228事件71週年 建國列車抵基隆哀悼亡魂

2018-02-27 16:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕今年是228事件71週年，由民間團體「台灣民族建國陣線」所發起的追思228喚回台灣魂活動，今天下午到基隆海洋廣場敲和平鐘、獻花默哀，一行人高呼「建國制憲，喚回台灣魂」，訴求台灣民族自決，建立台灣國。

不過，2014年有民間團體「人民民主陣線」，到基隆海洋廣場舉辦「市民議會」活動，邀民眾表達意見，市府與市警局以該活動有政治目的為由，指「市民議會」活動是違法集會，舉牌要求參與者解散，民眾質疑處理群眾運動，有兩套標準。

市府回應，這場228紀念追思活動，有依集會遊行法向市警局提出申請，活動地點從海洋廣場開始，行進到七堵火車站散會，並非政治性活動，至於有人在現場做政治性發言，純屬個人行為。

市警局保安科長王方強也說，當時人民民主陣線並沒有事先申請，屬違法集會，此次台灣民族建國陣線在過年前已有申請，時空背景不同，活動從上午11點至下午4點，警方依法行政，無政治立場。

多個獨派團體組成的「追思二二八．建立台灣國」列車，本月23日從總統蔡英文故鄉屏東楓港出發北上，沿路宣揚「制憲建國」理念，今天下午抵達基隆海洋廣場，在牧師帶領下默哀追思228受難亡魂，預計明天28日到台北228紀念公園、延平北路天馬茶行進行追思及建國儀式。

台灣民族建國陣線表示，228大屠殺已過70年，台灣仍然被逃亡來的「舊中國」中華民國竊佔，台灣民族要制定新憲法、國旗、國歌、國徽等，創建新國家。