批評「正晶」生美國兒詐健保被告 蔡正元出庭仍繼續酸

蔡正元因批評彭文正、李晶玉夫妻檔赴美產子詐台灣健保被告，今日出庭時仍表示自己所言並無不實。（資料照）

2018-02-27 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕壹電視政論節目《正晶限時批》主持人彭文正、李晶玉夫妻檔，2年前遭前國民黨立委蔡正元在臉書上公開批評「赴美生子還有臉談陸生健保」，指稱兩人「詐健保」遭告，今（27）日在士林地方法院開庭時，蔡正元仍否認毀謗，認為自己所言有所依據，再酸兩人還替月子中心打廣告，擺明是要拉台灣人去做美國人。

據《聯合報》報導，彭文正、李晶玉2016年3月30日被爆赴美產子，涉嫌詐騙健保費，當時李晶玉隨後在臉書上駁斥此事，揚言要提告。

但蔡正元當時在臉書上批評兩人，「愛台灣不離口、拜台獨不離手，但專程去生美國人，拒絕生台灣人，心思令人疑竇。」認為兩人結合美國特殊醫療診所弄單據回台灣「詐健保」。隔天再將文章貼到LINE群組分享。

彭、李依加重誹謗罪嫌提自訴，認為蔡正元毀損兩人名譽。蔡正元在法庭上否認犯罪，指稱引用媒體報導加以評論，且彭文正也在LINE群組中，若有意見可以直接反應，但彭從未回應。

蔡正元指出，如果正晶夫妻檔美國籍的小孩能享健保，為何陸生不行？而彭文正、李晶玉委任律師則認為蔡犯後毫無悔意，要求法官從重量刑。判決結果將於4月17日出爐。