國民黨今年選戰操作 鎖定反空污、反核食議題

2018-02-27 16:26

〔記者施曉光／台北報導〕反空污、反核食將成為國民黨今年直轄市、縣市長選戰的重要操作議題﹗

國民黨中常會今日通過近期展開「顧健康、護未來」公投連署行動，要分別針對逐年降低火力發電廠發電量以及禁止日本核災區食品進口等兩項議題推動公投，其中彰化、雲林、台中、南投等中台灣四個直轄市、縣市長參選人還將特別擔任反空污公投案連署提案領銜人。

國民黨主席吳敦義並當場裁示，要求全黨全力推動公投，並配合各地方組織系統以及直轄市、縣市長參選人、市議員參選人積極進行連署。

國民黨發言人黃健豪指出，為了積極回應民眾反對日本核食進口以及全台空污問題，國民黨要透過推動「顧健康、護未來」公投連署，為民眾爭取權益，其中反空污公投案的主文內容為詢問民眾為了改善全台灣空污品質投票，減少火力發電廠排放PM2.5，危害國民健康，是否贊成逐年降低火力發電廠發電量？反核食公投案則詢問民眾是否同意政府開放日本福島核災週邊地區的食品進口？

黃健豪進一步指出，由於反核食公投的部分，國民黨副主席郝龍斌在前年已經累積了十萬份連署，因此今後將直接啟動第二階段的連署工作。

此外，他也說，由於中部空污狀況嚴重，將邀請雲林縣長參選人張麗善、南投縣長林明溱、台中市長參選人盧秀燕以及彰化縣長參選人王惠美等四位，共同擔任反空污公投提案的連署領銜人，未來後續相關細節則由立法院黨團召開記者會說明，至於提出時間目前尚未確定時程。