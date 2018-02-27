民眾瘋搶衛生紙囤貨 柯：只有一個屁股買那麼多幹嘛！

2018-02-27 15:22

〔記者沈佩瑤／台北報導〕衛生紙近期醞釀漲價，引發民眾瘋搶，不少賣場都掛出「售完」公告。台北市長柯文哲今天下午受訪時對此不解反問，「不需要這樣吧，才一個屁股買這麼多衛生紙幹嘛？」

柯文哲下午出席社會局活動前受訪，對於外界解讀，民眾瘋買衛生紙是反映對政府的不信任感，他認為不需要，一天可以用的就是那些，買那麼多衛生紙幹甚麼。他也說，中央的公平會已出手處理，北市府也會配合調查。

由於北市府轄下很多機關公廁都有衛生紙需求，是否擔心會缺，柯對此表示「不會啦！」

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