退伍軍人墜樓，吳敦義：執政黨要負最大責任。（記者張嘉明攝）

2018-02-27 14:40

〔記者施曉光／台北報導〕反年改團體今早聚集立法院抗議，退伍上校、「藍天行動聯盟」秘書長繆德生攀爬立法院建築外牆時墜樓，國民黨主席吳敦義在國民黨中常會召開前聲明，要求執政黨為此負起最大責任，他並質疑蔡政府上台後「不但沒有全力拚經濟，反而與經濟對拚」，才會讓退休軍公教人員的生活「雪上加霜」，「愈來愈難過」，也才會進而導致今日的不幸事件。

吳敦義表示，國民黨要向蔡政府正式表達，要求別再踐踏國軍袍澤的尊嚴以及他們對國家付出的貢獻，國民黨同情「八百壯士」的處境，也會給與必要的支持，希望蔡政府的可以踩煞車，不要以粗暴、損害尊嚴的方式對待退休軍公教人員。

吳敦義指出，退休軍公教團體在立法院前陳情已經超過一年時間，不但始終沒有獲得政府相關單位的重視，甚至許多民進黨人士公開發言時，還處處挑撥階級對立，踐踏退休軍公教警消勞的尊嚴，現在連好不容易傳出要調高軍人退休年金的樓地板，民進黨內部也有人反對，讓這些為國奉獻一生，保家衛國的榮譽國民忍無可忍，對於這些陳情衝突，執政黨必須要負起最大責任。

吳敦義強調，國民黨一貫主張對於退休軍公教人員必須善待、守信，他們工作時為國盡忠職守，退休後國家必須確保他們有尊嚴、能溫飽的生活，即使政府財務再困難，也必須保障他們的尊嚴與生活不受傷害。

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