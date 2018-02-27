盧秀燕公布首波競選看板「台中我們會贏」

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左）與市黨部主委陳明振一起公布首波競選看板。（記者張菁雅攝）

2018-02-27 13:48

〔記者張菁雅／台中報導〕立委盧秀燕獲國民黨提名參選台中市長後，今天公布首波競選看板「台中．我們會贏」。她表示，贏的信心來自於人民的心聲和反應，以及國民黨此次團結合作、上下一心。

國民黨台中市黨部今天舉行新春團拜，盧秀燕除參加團拜，也趁勢公布首波競選看板及口號「台中．我們會贏」，看板將懸掛在台中市各地國民黨部，共15面。

盧秀燕表示，她認為國民黨會贏的信心，首先自於人民的心聲和反應，很多市民反映市長林佳龍執政3年來，空污嚴重、交通堵塞、青年低薪，以及台中市負債創新高突破千億元，平均每個市民均需負債3.2萬元，市民希望台中市能換人換黨執政。

盧秀燕也說，第二個信心來源是國民黨此次團結合作、上下一心，很多同志願意挽袖幫忙、協助奔走，或幫忙以網路轉傳的方式拉票。尤其她與立委江啟臣維持「選前君子之爭，選後團結合作」的承諾，這就是革新後的國民黨，大家為了台中市，為台中市更美好的未來，團結奮鬥向前走，所以「台中‧我們會贏」。

對於盧秀燕對市政的批評，台中市政府新聞局長卓冠廷回應表示，盧秀燕擔任立委19年，直到近期才為選舉開始關心空污，並在立法院阻擋前瞻建設預算及台中市大眾軌道運輸建設，這些過去的事蹟歷歷在目，卻在新春團拜上言行不一、唱衰台中，令人匪夷所思。另外，台中市目前人均負債是3.1萬元，為六都第二低。