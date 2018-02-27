軍人年改應重調？段宜康：埋太多圖利高階將官陷阱

2018-02-27 13:28

〔記者邱燕玲／台北報導〕對於年改會提的軍人年改方案，民進黨立委段宜康中午在立法院程序委員會會後受訪表示，這年改方案「埋了太多圖利高階將官的陷阱在裡面」，「拿中階軍官當擋箭牌，為了保護他，就躲在後面，享受他帶來的福利，這當然不對」；他呼籲林萬億應重新調整方案，「一下子送進來要我們馬上消化接受，未免太倉促了一些」。

段宜康指出，今天反年改團體的行動非因林萬億昨到民進黨團報告才引起，是事先早安排好的，目前的草案這些團體也不接受，「好像無論我們怎麼調，這些團體也不接受」，現在我們一方面要面對去年的公教年改法案的公平性，若軍人與公教差距太大，有些原則必須一致，若差距太大，公教不會接受。

段宜康表示，若先審軍人年改案，公教的年改就不會長這樣，若通過目前這樣的軍人年改案，「我們無法面對公教人員，」公平性要照顧到，也就是要回到當初大家所說要照顧的對象是誰。有一些被迫退休、孩子未長大、還有家累負擔，應是少校中校40幾歲，所得替代率只有50％，但現有方案看起來，「會不會最後得利的，反而是服役35年以上的中將少將？」要對職業軍人交代，不是期待每人服役可當到中將少將，被迫退伍時可能只有服役25年、不到30年，如何面對他未來生活的負擔，要想清楚。

至於如何拉近軍人與公教間的距離？段認為，所得替代率要照顧的中階軍官可適度提高，但往上調的等差級數不應這麼大，現20年退休領年金的所得替代率50％、每年加2.5%，到了30年以上退休，上校、少將到75%，這差距非常大，只差10年就從50％到75％，到35年以上當到中將接近90%。

但公務員簡任職12職等年資30年，退休時不管任主管副主管領的錢是一樣的，到了退休時，主管所得替代率大概是48％，非主管所得替超60％，所得替代率簡任比薦任低，「公務員是愈高階，所得替代率是往下掉的」，但與軍人不一樣，我們會用軍人被迫提早退伍的特性說要保障他們，「這個我們完全不反對」，可是若到高階未提早退伍，超過60歲可能服役35年或40年，「為何在需要被照顧者的保護傘底下，他們反而佔了最大便宜」，我們沒辦法對砍最多的高階公務員交代，這邏輯我們必須要談清楚。

段建議，應有不同的級距，國家財務負擔與公平性可好好再算一下。

段宜康並說，公教人員的計算基準是用最後的15年，為什麼軍人變3年？因20年被迫退休，用最不利的條件掩護服役到35年以上的人，為何不是三分之一，例如20年取三分之一是6、7年之間，服役35年可能是最後那12年，這樣是否比較公平一點？因公教不論階級，但軍人不同，會有不同階級服役年限，舉例可取三分之一，就可保障服役未超過太久的，服役20年的取最後3年，與服役35年的最後3年，是不公平的。

段宜康呼籲林萬億應重新調整方案，黨團完全沒成員參與討論，國防外交委員也未參與，這不對，也許前面談很久，但一下子送進來要我們馬上消化接受，未免太倉促了一些。